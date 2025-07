Hojlund Inter spunta anche la Juve | l’intreccio e il possibile duello

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Per mesi Rasmus Hojlund è stato il nome in cima alla lista dell’ Inter per rinnovare il reparto offensivo. Già dai tempi dell’ Atalanta, l’attaccante danese classe 2003 aveva colpito i dirigenti nerazzurri per potenza, velocità e margini di crescita, tanto da essere monitorato con attenzione prima che il Manchester United investisse pesantemente su di lui. L’Inter ci aveva provato davvero, ma alla fine ha deciso di virare su Ademola Lookman, considerato più funzionale al gioco di Cristian Chivu e decisamente più accessibile dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, spunta anche la Juve: l’intreccio e il possibile duello

CM.com – Inter, Taremi fuori dai piani: intermediari al lavoro, spunta l’ipotesi Fulham. E si lavora sull’alternativa a Hojlund | Primapagina - 2025-06-24 23:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Inter LIVE: assalto finale a Bonny, Hojlund apre ai nerazzurri, Chivu valuta l’addio del bomber - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Juve, Vlahovic punta alla rescissione per andare all'Inter a zero? - Continua a tenere banco, in casa Juventus, il tema riguardante il futuro professione di Dusan Vlahovic: come riportato da "Calciomercato. Scrive tuttojuve.com

Hojlund Inter, il Milan piomba sull’obiettivo nerazzurro: può esserci il sorpasso, la situazione - Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo Il nome di Rasmus Hojlund continua a far parlare di sé anche in chia ... Come scrive informazione.it