Ho scoperto su Twitter di avere un tumore nessuno mi aveva detto niente | il racconto dell’ex romanista Castán

"Un giorno ho guardato il telefono. Un articolo su Twitter: "Castán ha un tumore, potrebbe morire". La paura mi ha travolto. Non sapevo ancora cosa avessi. Nessuno mi aveva detto niente". Ci sono dei momenti nella vita di una persona in cui cadere è semplice, immediato. Rialzarsi meno. E non importa che tu sia un calciatore di Serie A, alto 185 cm per oltre ottanta chili. Lo sa bene Leandro Castán, ex difensore brasiliano della Roma che ha scoperto un tumore al cervello proprio quando era all'apice della carriera. "Volevo vincere il campionato con la Roma e conquistare la Nazionale. In poco tempo mi sono ritrovato su un letto d'ospedale con un tumore in testa ", ha raccontato nel corso di una lunga intervista al Corriere della sera.

