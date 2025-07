Hjulmand Juventus c’è il sì del centrocampista! Lo Sporting fa muro e la concorrenza non manca ma… Questo aspetto rende fiduciosi i bianconeri

Hjulmand Juventus, c’è il sì del centrocampista: gli ultimissimi aggiornamenti sul danese dello Sporting. La Juventus non perde di vista l’obiettivo di rinforzare il proprio centrocampo e uno dei nomi che continua a far discutere è quello di Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting CP. Il giocatore, ex Lecce, ha sempre espresso il desiderio di tornare in Italia, una determinazione che ha spinto la Juve a intensificare i contatti con il club portoghese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Hjulmand è considerato un profilo ideale per il progetto tecnico di Igor Tudor, grazie alla sua abilitĂ nel controllare il gioco e la sua duttilitĂ nel centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

