heychri torna con bufera un nuovo singolo nato tra le mura del suo home studio

Da venerdì 18 luglio è disponibile su tutte le piattaforme digitali “BUFERA”, il nuovo singolo di HEYCHRI.. Il brano è stato scritto, prodotto e registrato a Palermo, nel suo home studio, in un contesto raccolto che riflette lo stile personale e diretto che da sempre caratterizza il suo lavoro. “BUFERA” nasce come un progetto interamente indipendente, che mette in evidenza la scelta dell’artista di gestire autonomamente ogni fase della creazione, dalla scrittura alla produzione. Una modalità che rispecchia il desiderio di mantenere il controllo totale sull’espressione musicale e sui contenuti. Il brano affronta tematiche legate all’instabilità emotiva e alla ricerca di chiarezza interiore. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

