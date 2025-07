aggiornamenti sul set di Harry Potter: riprese e strutture temporanee. Le produzioni della nuova serie televisiva basata sui romanzi di J.K. Rowling sono attualmente in pieno svolgimento, con le riprese che coinvolgono diverse location e innovazioni logistiche per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche del cast giovane. Le immagini più recenti dal set, scattate presso lo Zoo di Londra, mostrano il protagonista Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter accanto ai membri della famiglia Dursley, interpretati da attori ancora da annunciare. strutture scolastiche temporanee per il cast giovane. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Harry Potter serie tv, prime foto dal set con Dominic McLaughlin e i Dursleys