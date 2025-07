Harry Potter serie tv | Dominic McLaughlin nelle prime foto dal set insieme ai Dursleys

Sono in corso le riprese dell’adattamento per il piccolo schermo della HBO di Harry Potter di J.K. Rowling. Di recente abbiamo avuto una prima occhiata ufficiale a Dominic McLaughlin nei panni del piccolo mago del titolo, e queste ultime foto dal set scattate allo Zoo di Londra ci offrono un’altra visione del giovane attore accanto ai membri della sgradevolissima famiglia Dursley. Nei romanzi, Harry viene accolto a malincuore da Petunia e Vernon Dursley dopo la morte dei genitori. Il ragazzo non viene trattato molto bene (per usare un eufemismo), ma alla fine della saga riuscirà a mettere da parte i suoi contrasti con il figlio Dudley. 🔗 Leggi su Cinefilos.it