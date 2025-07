Harry Potter | il nuovo maghetto e i Dursley in visita allo zoo di Londra nelle foto dal set

Entra nel vivo la lavorazione della serie reboot di Harry Potter, ecco il nuovo protagonista e la sua famiglia babbana, i Dursley, allo Zoo di Londra. Approdano in rete le prime foto dal set della serie reboot di Harry Potter prodotta da HBO. La lavorazione dello show è attualmente in corso in Inghilterra e lo Zoo di Londra è diventato teatro dell'azione di alcuni ciak che mostrano il maghetto, interpretato da Dominic McLaughlin, in visita insieme alla famiglia Dursley. Nei romanzi di J.K. Rowling, Harry viene accolto malvolentieri dagli zii Petunia e Vernon Dursley dopo la morte dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter: il nuovo maghetto e i Dursley in visita allo zoo di Londra nelle foto dal set

