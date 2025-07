Harry e il viaggio in Angola tabloid Uk all’attacco | Imitatore di Diana

(Adnkronos) – Il principe ”Harry ci riprova, l’imitatore”. E con il suo viaggio in Angola, per rilanciare la campagna contro le mine, ”finge di essere Diana”, camminando negli stessi luoghi percorsi dalla principessa per sensibilizzare rispetto agli ordigni inesplosi rimasti dalla guerra civile che si è conclusa nel 2022. ‘ ‘Ma quanto ancora tirerà fuori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Harry e il viaggio in Angola, tabloid Uk all’attacco: “Imitatore di Diana”

In questa notizia si parla di: harry - viaggio - angola - imitatore

