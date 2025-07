Harder carico | Serie B stimolante A centrocampo posso fare tutto Italiano mi ha insegnato molto

Dall’Europa della Conference League alla B, passando per la finale scudetto Primavera persa per un soffio: Jonas Harder arriva a Padova con lo zaino pieno di esperienza, fame e piedi buoni. Il centrocampo biancoscudato aggiunge fosforo e chilometri con l’ingaggio in prestito secco fino al 30. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

