Handling Diritti in Comune | Sosteniamo le denunce dei sindacati serve Consiglio comunale sul tema

Un mese fa abbiamo depositato la richiesta di discutere in Consiglio comunale il seguente argomento: “Toscana Aeroporti tra tagli e cambi appalti quali tutele per i lavoratori e le lavoratrici dello scalo pisano", mettendo al centro le tante vertenze che le organizzazioni sindacali, i lavoratori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Handling: sosteniamo le denunce dei sindacati. Serve un consiglio comunale a tema sulle condizioni di lavoro nello scalo pisano; Caos handling a Pisa, scatta la protesta; Toscana Aeroporti: Richiesta una seduta del Consiglio comunale. Tra tagli ai Vigili del Fuoco e nuove gare per gli appalti della sicurezza e dell’handling, a perdere in nome dei profitti dell’azienda sono ancora una volta i lavoratori e le lavoratrici.

