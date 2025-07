Hancko Juventus fine della lunga telenovela di mercato! Lo slovacco lascia il Feyenoord e approda in Arabia Saudita | sarà compagno di squadra di CR7! Tutti i dettagli

Hancko Juventus, il difensore slovacco dice addio al Feyenoord e all’Europa: si trasferisce all’Al-Nassr, tutti i dettagli. Il mercato Juventus continua a vivere fasi molto dinamiche, con numerosi movimenti in entrata e in uscita. Uno dei giocatori che aveva suscitato molto interesse in casa bianconera nella scorsa finestra invernale di mercato è David Hancko, difensore slovacco classe 1997, seguito dalla Juventus a gennaio per rinforzare la difesa. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, Hancko non approderà a Torino. Il difensore si trasferirà altrove, precisamente all’ Al-Nassr in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

