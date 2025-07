Hampton rivela difficili un paio d’anni dopo le sanzioni gioia all’Euro 2025 femminile

2025-07-18 09:14:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il portiere Hannah Hampton ha dichiarato di aver trascorso un tempo “difficile” “dentro e intorno all’ambiente dell’Inghilterra” dopo aver salvato due penalitĂ nella vittoria delle sparatorie delle leonesse sulla Svezia per raggiungere le semifinali all’Euro 2025 femminile. I detentori erano indietro di 2-0 dopo 25 minuti del pareggio per 2-2 e sarebbero usciti, ma per il portiere della Svezia Jennifer Falk che ha inviato i suoi sforzi sul bar nella sparatoria, con Hampton del Chelsea che ha vinto il giocatore del premio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

