La follia della mente umana non conosce confini. A farne le spese è stato un panettiere 36enne di Rio de Janeiro, in Brasile, Thiago Lourenço Morgado. Un collega della vittima è stato arrestato per averlo ucciso, fatto a pezzi, cucinato e frullato alcune parti del corpo del coinquilino nel tentativo di disfarsene gettandole nel water. Il delitto è avvenuto domenica 13 luglio, nella favela di São Carlos, nel quartiere Estácio. Secondo le indagini, l’assassino – collega in una panetteria della zona e coinquilino della vittima – avrebbe accoltellato Morgado al culmine di una lite. La scomparsa improvvisa di Morgado ha insospettito i familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ha ucciso il collega, lo ha conservato e smembrato usando anche un frullatore: orrore in panetteria. La sorella della vittima: “Non voleva aprire il frigo, poi lo ha fatto e ho visto tutto”

