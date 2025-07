All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È decisamente tempo di tornare alle sneaker slip-on, in quanto scarpe da ginnastica semplicemente perfette da indossare durante i mesi estivi. Anche se il caldo impazza, d'altronde, non sempre è possibile avere ai piedi sandali e infradito: le slip-on, dal canto loro, restano comunque sneaker a tutti gli effetti, ma offrono la possibilità da non sottovalutare di essere infilate e sfilate in estrema agilità , in un gesto unico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Guida alle sneaker slip-on più belle del momento, perché un'estate senza lacci è sicuramente la scelta giusta