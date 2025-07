Guerra in Ucraina news la Ue ha approvato il 18esimo pacchetto di sanzioni per Mosca E sta lavorando al 19esimo

Roma, 18 luglio 2025 - Dopo che la Slovacchia ha tolto il veto il Comitato permanente dei rappresentanti degli Stati membri presso l'Ue ha approvato questa mattina a Bruxelles il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E sta giĂ lavorando per il 19esimo, ha fatto sapere il ministro degli Esteri estone Margus Tsakhna. "Non ci accontenteremo di mezze misure. Ogni nuovo pacchetto rafforza il nostro messaggio: l'Ucraina non è sola e la Russia non resterĂ impunita". Soddisfatto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha ringraziato l'Unione europea: "Una decisione dell'Unione Europea per la quale abbiamo lavorato tutti insieme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina news, la Ue ha approvato il 18esimo pacchetto di sanzioni per Mosca. E sta lavorando al 19esimo

Ucraina, Ue approva nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Macron: armi nucleari francesi nei paesi alleati a tre condizioni - Roma., 14 maggio 2025 – Alla vigilia dell’atteso incontro a Istanbul per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori dei 27 stati membri dell'Unione Europea hanno approvato un 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prende di mira le nuove petroliere "fantasma" utilizzate per aggirare le sanzioni esistenti volte a limitare le esportazioni di petrolio russo ma anche attività ibride della Russia, relative alle violazioni dei diritti umani e all'uso di armi chimiche.

