Guerra in Ucraina l’Ue approva il diciottesimo piano di sanzioni contro la Russia | Il più duro dall’inizio del conflitto

Ancora sanzioni alla Russia da parte dell’Unione Europea per la guerra in Ucraina. La Commissione ha approvato il 18mo pacchetto di provvedimenti contro il Cremlino. Le nuove sanzioni per la guerra in Ucraina. L’Unione europea ha appena approvato «uno dei suoi pacchetti di sanzioni piĂą severi contro la Russia»: lo ha annunciato l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Kaja Kallas, in un messaggio su X. Secondo Kallas, le nuove misure mirano a «tagliare ulteriormente il bilancio di guerra del Cremlino», colpendo «105 nuove navi della flotta ombra, i loro facilitatori, e limitando l’accesso delle banche russe ai finanziamenti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerra in Ucraina, l’Ue approva il diciottesimo piano di sanzioni contro la Russia: “Il piĂą duro dall’inizio del conflitto”

Trump ha imposto un ultimatum a Putin: entro 50 giorni deve cessare la guerra in Ucraina, altrimenti saranno applicate tariffe alla Russia del 100% e ulteriori sanzioni commerciali. Nel frattempo, ha siglato un accordo con la Nato per fornire armi a Kiev, tra cui i

