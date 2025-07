Gubbio sempre più città del nuoto Torna il Tvn Summer Camp

Lo sport è sempre più al centro della vita eugubina. Ieri è stata infatti presentata a terza edizione del Tvn Summer Camp, che si svolgerà dal 17 al 30 agosto a Gubbio. La città si prepara, dunque, ad accogliere nuovamente atleti, tecnici e giovani promesse del nuoto italiano, confermandosi ancora una volta luogo ideale per la formazione, l’incontro e la crescita. All’incontro erano presenti Carlotta Colaiacovo, assessore comunale allo Sport; Mario Provvidenza, presidente Fin Umbria; Simone Palombi, responsabile tecnico Tvn e ideatore del Summer Camp; Federica Fornasiero, allenatrice federale e voce del nuoto paralimpico azzurro su Rai; Barbara Lepri, presidente del consiglio di amministrazione di Cvr e main sponsor dell’iniziativa; e due atleti, Federico Burdisso, plurimedagliato e in preparazione per le Olimpiadi di Los Angeles, e Lorenzo Galossi, giovane talento delle Fiamme Oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio sempre più città del nuoto. Torna il "Tvn Summer Camp"

