Guasti alla rete tv Pressing del Comune sulla Telecom per la manutenzione

La protesta era stata vibrante durante i giorni delle prove e della carriera di luglio. Tanti senesi non riuscivano a vedere la televisione perchè c'erano problemi al segnale. Numerose le telefonate al Comune e anche al nostro giornale per chiedere chiarimenti. Ecco che l'assessore Giuseppe Giordano fa chiarezza sul servizio diffusivo del segnale TV sulla rete HFC. "Come è noto – dice l'assessore –, il Comune di Siena ha da circa venticinque anni attivato la diffusione in rete cablata dei segnali TV, il servizio, più volte aggiornato nella sua struttura tecnologica è fornito gratuitamente agli utenti.

Comune di Loro Ciuffenna, un guasto sulla rete idrica - Arezzo, 30 aprile 2025 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Loro Ciuffenna che, causa guasto sulla rete idrica, nelle prossime ore si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nel capoluogo e nelle zone limitrofe.

Politiche abitative, fronte comune tra sindacati e associazioni fanno: nasce la rete solidale "Base zero" - Rafforzare il sostegno sulle politiche abitative, attraverso la creazione di una rete solidale. È stato questo l’obiettivo della riunione tra i principali sindacati di categoria e le associazioni civiche, che si è tenuta presso la sede provinciale delle Acli.

Palermo, Lagalla “Progetto Rete si sposa con strategie del comune” - PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un progetto che parte in partenariato con Invitalia su impulso del Ministero dello Sport e delle politiche giovanili che si coniuga molto bene con le strategie di impegno dell’amministrazione comunale di Palermo che in quest’area dei Cantieri culturali ha realizzato ed ha accolto questa iniziativa, ponendo in campo tutte le premesse per realizzare un Innovation Hub che metta insieme quindi ricerca, innovazione, avvio di impresa e la moltiplicazione delle relazioni in campo di attività innovative”.

