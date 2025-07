Grok sotto accusa per il chatbot sexy Ani | Contenuti sessuali espliciti nell’app destinata anche a minori

Grok è finito di nuovo sotto la lente d’ingrandimento. Il chatbot, basato sull’intelligenza artificiale della societĂ xAI di Elon Musk, ha recentemente introdotto avatar animati che hanno riacceso le polemiche. Le figure di “ Bad Rudy ” e “ Ani ” sono molto divisive. Il primo è un panda rosso che insulta gli utenti e propone di commettere crimini insieme. Il secondo, invece, è un avatar in stile anime che interpreta il ruolo di fidanzata ossessiva e possessiva. Proprio “Ani” potrebbe violare le regole dell’ App Store. Con questo avatar, infatti, l’applicazione di Grok difficilmente potrebbe rimanere nello store ufficiale di Apple nella sua forma attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grok sotto accusa per il chatbot sexy Ani: “Contenuti sessuali espliciti nell’app destinata anche a minori”

In questa notizia si parla di: grok - sotto - chatbot - accusa

Grok, l'AI di Elon Musk sotto accusa: ha elogiato Hitler e lanciato insulti agli utenti dopo l’aggiornamento Vai su Facebook

Continuando l'analisi di Grok sul DNA nelle unghie di Garlasco... Ora, riflessioni dettagliate con l'incertezza sulla posizione, e conclusioni finali con probabilità aggiornate. **Riflessioni Dettagliate**: La localizzazione del DNA è un fattore discriminante in gen Vai su X

Grok sotto accusa per il chatbot sexy Ani: “Contenuti sessuali espliciti nell’app destinata anche…; Una fidanzata anime AI è l'ultima funzione del Grok di Elon Musk; Grok sotto accusa per i nuovi avatar: contenuti sessuali in un’app per over 12?.

Grok sotto accusa per il chatbot sexy Ani: “Contenuti sessuali espliciti nell’app destinata anche a minori” - Il chatbot di Elon Musk permette conversazioni esplicite con un avatar femminile, violando le regole di App Store ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Grok sotto accusa: lanciati compagni AI sessualizzati, tra cui una "fidanzata anime" - La società di Elon Musk, xAI, lancia compagni AI per Grok, tra cui una ragazza anime con contenuti sessualmente espliciti. Da msn.com