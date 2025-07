Gregorio Paltrinieri oltre il dolore | altro argento ai Mondiali nella 5 km! Guidi stupisce e sfiora il podio

La gara dei bis la 5 km maschile dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Esattamente come era accaduto nella prova femminile, con l’affermazione dell’australiana Moesha Johnson a precedere Ginevra Taddeucci, si è replicato quanto era accaduto nella 10 km, ovvero il tedesco Florian Wellbrock a conquistare il metallo più pregiato (doppietta d’oro) nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore) e Gregorio Paltrinieri immediatamente alle sue spalle (doppietta d’argento). Una gara lanciata su ritmi folli dalla partenza a razzo dell’ungherese David Betlehem, poi sesto al termine (+10.80). Il magiaro, sfruttando un ottimo tuffo, ha iniziato a martellare, giocando l’all-in e saltando il primo rifornimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gregorio Paltrinieri oltre il dolore: altro argento ai Mondiali nella 5 km! Guidi stupisce e sfiora il podio

In questa notizia si parla di: gregorio - paltrinieri - argento - mondiali

Nuoto di fondo, l’Italia si testa negli Europei a Stari Grad: non c’è solo Gregorio Paltrinieri - Da domani si comincia. Nelle acque libere dell’ isola di Hvar in Croazia, gli Europei di nuoto di fondo terranno banco e l’Italia va in cerca di risposte che porterà i “caimani” all’evento clou della stagione, i Mondiali a Singapore (15-20 luglio).

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli giù dal podio nella 10 km degli Europei 2025. Oro a Rasovszky - Niente medaglia nella 10 km maschile degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad (Croazia), sull’isola di Hvar, in casa Italia.

IL FENOMENO È TORNATO! Gregorio Paltrinieri campione d’Europa della 5 km in acque libere! - Doveva essere la giornata del riscatto per Gregorio Paltrinieri e così è stato. Il fuoriclasse italiano ha conquistato il titolo di campione d’Europa della 5 km di nuoto di fondo, al termine di una difficile gara.

DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #GregorioPaltrinieri #Mondialinuoto2025 Gregorio Paltrinieri non nuoterà ai Mondiali in vasca: l’esito degli esami medici e il programma a Singapore: Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento nella 10 km ai… h Vai su X

Mondiali di nuoto a Singapore, Gregorio Paltrinieri conquista l'argento nella 10 km: «Gara perfetta in condizioni estreme» Vai su Facebook

Mondiali di nuoto a Singapore: Paltrinieri vince la medaglia d’argento ai 10km; Mondiali di nuoto, arriva la prima medaglia: Gregorio Paltrinieri è argento nella 10 Km acque libere; Gregorio Paltrinieri, niente vasca ai Mondiali di nuoto 2025: infortunio alla mano, rientra in Italia dopo le gare di fondo.

Mondiali di nuoto in acque libere: Paltrinieri e Taddeucci concedono il bis, argento anche nella 5 km - Gregorio e Ginevra hanno replicato il secondo posto conquistato nella 10 chilometri ... msn.com scrive

Paltrinieri (nonostante una frattura) e Taddeucci d’argento nella 5 km in acque libere - L'azzurro ha gareggiato con una piccola frattura al quarto dito della mano sinistra riportata nelle fasi iniziali della 10 chilometri di due giorni fa ... Come scrive repubblica.it