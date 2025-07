Grazie a Carboni e Ceesay le ’laterali’ sono a posto

Nel giro di 24 ore l' Empoli ha sistemato le corsie laterali con gli innesti di Joseph Ceesay e Franco Carboni. Il primo, nato a Stoccolma nel 1998 e con doppia nazionalitĂ svedese e gambiana, è cresciuto nel settore giovanile del Djurgardens, esordendo poi nei professionisti nel 2017 con il Frej Taby per poi passare l'anno successivo al Brage e nel 2019 al Dalkurd: tre stagioni in cui colleziona 47 presenze nel secondo livello del calcio svedese, con 9 reti e un assist. Nel 2020 debutta nel massimo campionato scandinavo con l'Helsingborgs (19 gare) e l'anno successivo colleziona 34 presenze e 2 gol nel massimo campionato polacco con il Lechia Gdansk.

Mercato. Ok per Carboni e Ceesay - E' definitivo Franco Carboni vestirà l'azzurro. L'accordo con l' Inter per l'esterno mancino italo-argentino, che nell'ultima stagione si è diviso tra River Plate e Venezia, è infatti stato ormai definito, con gli ultimi dettagli messi nero su bianco riguardo alla formula del prestito, con diritto o obbligo di riscatto fra dodici mesi.

