Grand Hotel Parker’s apre le porte a Napoli | ecco perché non serve dormire per sentirsi ospiti | VIDEO e FOTO

Napoli è una cittĂ che accoglie. Ma c’è un luogo, arroccato tra cielo e mare sul corso Vittorio Emanuele, che ha fatto dell’ospitalitĂ un’arte e una vocazione. Il Grand Hotel Parker’s non è solo un cinque stelle di fama internazionale, è un vero salotto cittadino, aperto non solo ai viaggiatori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: grand - hotel - parker - napoli

Duo Cagno in “La Sonata”, concerto per flauto e pianoforte al Grand Hotel Savoia di Genova - In arrivo l’ultimo appuntamento nell’ambito del filone di concerti classici organizzati al Grand Hotel Savoia da Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Grand Hotel Imperial, Villotti resta in silenzio - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Villotti, ex presidente di Patrimonio del Trentino, ente strumentale della Provincia di Trento, che ieri, martedì 13 maggio, è comparso di fronte al gip per l’interrogatorio di garanzia nell’ambito dell’indagine della Guardia di finanza e della.

Dal salotto de La Zanzara al Grand Hotel St Regis: i 40 anni di Donatella Zaccagnini Romito tra moda d’autore, ospiti illustri e brindisi esclusivi - La sera del 26 marzo 2025, la capitale ha fatto da cornice a un ritratto di mondanità impeccabile: nel sontuoso Grand Hotel St Regis di Roma, Donatella Zaccagnini Romito ha salutato i suoi primi quarant’anni con una festa che ha saputo intrecciare glamour, affetti personali e rigore organizzativo.

Grand Hotel Parker’s apre le porte a Napoli: ecco perché non serve dormire per sentirsi ospiti | VIDEO e FOTO; Hotel a Napoli per l’estate 2025; Investimento di 28,4 milioni nel turismo alberghiero di lusso a Napoli.

Grand Hotel Parker's (Napoli) - Il Sole 24 ORE - 2/16 Villa Igiea (Palermo) 3/16 Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA (Matera) 4/16 Vilon (Roma) ... Si legge su ilsole24ore.com

Napoli, il Grand Hotel Parker’s apre le porte ai cittadini - Era il 1870 quando George Bidder Parker, biologo marino inglese, decise di farsi mettere sul conto l’intero albergo dove amava alloggiare. Lo riporta ilmattino.it