Graduatorie GPS 2025 26 aspiranti con riserva | TFA sostegno italiano consolida TFA estero non lo sostituisce Punteggio rimane quello del titolo estero

Con nota del n. 140431 del 20 giugno 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito agli aspiranti inseriti con riserva nelle GPS prima fascia per titolo estero sostegno ancora in attesa di riconoscimento, che nel frattempo abbiano conseguito il TFA sostegno in Italia, le indicazioni per il consolidamento della posizione. L'articolo Graduatorie GPS 202526, aspiranti con riserva: TFA sostegno italiano consolida TFA estero, non lo sostituisce. Punteggio rimane quello del titolo estero . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Domande scioglimento riserva terza fascia ATA: blocco su Istanze online. Cosa fanno aspiranti e scuole. INDICAZIONI dagli AT - Una nota di chiarimenti dall'Ufficio scolastico provinciale di Roma in merito alla problematica riscontrata dai tanti aspiranti di terza fascia ATA che, dovendo sciogliere la riserva, si trovano impossibilitati a presentare domanda su Istanze online perché avevano inserito già una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) risultata poi non essere valida.

Aspiranti inseriti con riserva in prima fascia GPS: devono presentare una nuova domanda entro il 29 aprile? Pillole di QuestionTime - Nel question time del 22 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato fornito un chiarimento importante per coloro che risultano già inseriti nella prima fascia delle GPS con riserva.

GPS prima fascia sostegno, aspiranti con TFA estero con riserva possono inserire il TFA italiano conseguito entro il 30 giugno 2025? - GPS sostegno: nel 2025/26 sono previsti solo gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, nel 2026 l'aggiornamento.

