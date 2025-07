Gori e Mistrangelo d’oro

E’ una medaglia d’oro che sa anche di Bologna, quella conquistata dalla nazionale italiana under 16 di pallanuoto ai recenti campionati europei disputati a Istanbul. A guidare la spedizione azzurra che ha sbaragliato la concorrenza continentale di tutte le rivali con 6 vittorie in altrettante sfide giocate, c’era coach Federico Mistrangelo, ligure di nascita ma punto di riferimento e allenatore della De Akker Bologna. Mistrangelo ha prima assemblato un gruppo giovane e dalle grande potenzialità e poi lo ha ulteriormente migliorato portando gli azzurri a superare tutte le rivali trovate sulla propria strada, chiudendo, con un percorso perfetto, la rassegna europea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gori e Mistrangelo d’oro

