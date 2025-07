Google Messaggi prova un cambio di logo

Pare sia in fase di lavorazione una piccola modifica per la popolare app Google Messaggi. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Messaggi prova un cambio di logo

Un bug di Google Messaggi fa sparire le immagini dei contatti - Un bug di Google Messaggi fa sparire le immagini dei contatti dalle chat, creando un po' di fastidio agli utenti dell'app di messaggistica.

Google Messaggi fa ordine nelle chat di gruppo con le menzioni - Diamo insieme uno sguardo a quello che potrebbe essere il funzionamento della funzionalità di menzione in Google Messaggi L'articolo Google Messaggi fa ordine nelle chat di gruppo con le menzioni proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi fa esordire l’opzione per cancellare un messaggio per tutti - L'attesa nuova funzionalità di Google Messaggi che consente di eliminare un messaggio per tutti inizia ad essere implementata L'articolo Google Messaggi fa esordire l’opzione per cancellare un messaggio per tutti proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi, ora c'è la prova: arrivano i messaggi via satellite - MSN - L'arrivo della messaggistica satellitare su Google Messaggi è ormai dato per scontato dopo alcune prove sul web. Riporta msn.com

Google Messaggi consente di modificare i messaggi dopo l'invio - Nell’ultima beta di Google Messaggi, sono state scoperte diverse righe di codice che indicano che l’applicazione sta lavorando per implementare la modifica dei messaggi inviati. Scrive punto-informatico.it