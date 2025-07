Golf | in gara anche per la solidarietà Ravazzolo torna alla vittoria Pareschi e Venturi per la Lilt

Il Trofeo Parquet ha dato il via all’attività del Golf Bologna. Carlo Alberto Ravazzolo è tornato alla vittoria completando le 18 buche in 75 colpi. In prima categoria Matteo Iurlo (foto) ha preceduto Mauro Spisani e Federico Santini, appaiati a quota 36. In seconda Alberto Deyla Masi ha vinto seguito da Andrea Cirillo e Jader Righetti mentre in terza Pietro Scalamandré ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto superando di misura Domenico Faraco e Lorena Granata. Premi speciali a Anna Migliorini, miglior lady, e Sergio Cesari, senior. I golfisti bolognesi sono scesi in campo a coppie per la tappa del circuito Tecnofreight Golf Challenge. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf: in gara anche per la solidarietà . Ravazzolo torna alla vittoria. Pareschi e Venturi per la Lilt

