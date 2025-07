Gli Invisibili | a teatro per ricordare il coraggio silenzioso dei Giusti

Stasera a Verona e domani a Treviso andrĂ in scena un atto unico dedicato a chi, nell’ombra, ha difeso lo Stato. Un tributo alle donne e agli uomini delle scorte, per coltivare la memoria e rafforzare la cultura della legalitĂ . La cittadinanza è invitata a partecipare, previa registrazione (ingresso gratuito) Roma - Un inno alla legalitĂ e alla memoria collettiva. Stasera (18 luglio) a Verona e, in replica, domani (19 luglio) a Treviso, andrĂ in scena “Gli Invisibili – La solitudine dei Giusti”, atto unico diretto da Enzo Rapisarda e prodotto dalla Nuova Compagnia Teatrale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Confprofessioni e gode del patrocinio di Avviso Pubblico, della Regione Veneto, dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Gli Invisibili”: a teatro per ricordare il coraggio silenzioso dei Giusti

