Orsi, bisonti e alci in fuga da Yellowstone e si scatena un apocalittico panico sui social. Solo che le decine di video condivisi su TikTok e Instagram negli ultimi giorni, come del resto la foto degli orsi fermi in mezzo ad una strada sempre nel parco di Yellowstone nell’aprile scorso, sono per la maggior parte fake o mezzi fake. Partiamo da metĂ aprile 2025 quando improvvisamente viene condivisa una foto di oltre un centinaio di orsi immobili e pacifici su una strada del celebre parco statunitense come a bloccare l’accesso dei visitatori con le auto. Sotto l’immagine la scritta era: “Gli scienziati temono di sapere qualcosa che noi non sappiamo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli animali fuggono da Yellowstone, gli scienziati sono sconcertati: sanno qualcosa che noi non sappiamo”: i video sono virali su TikTok, ecco come stanno davvero le cose