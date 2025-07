Giustizia firmato accordo fra diocesi e tribunale | i condannati lavoreranno in parrocchia

"Messa alla prova" e lavori di pubblica utilitĂ nelle parrocchie cittadine: sarĂ possibile grazie a una convenzione stipulata dal tribunale di Agrigento con l'arcidiocesi. La firma del protocollo è stata messa questa mattina dal presidente del Tribunale Giuseppe Melisenda Giambertoni e dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: tribunale - giustizia - firmato - accordo

Omicidio Santo Romano, 18 anni all'assassino. Proteste davanti al Tribunale: "La giustizia si vergogni" - Davanti al Tribunale di minori di Napoli esplode la rabbia. Esplode al termine di una giornata piena di tensione.

L’Osservatorio sulla Giustizia Civile istituito presso il Tribunale di Padova, si presenta alla città - Attivo da poco meno di un anno è un tavolo permanente di confronto tra magistrati e avvocati su temi di interesse comune dal quale possono emergere protocolli d’intesa, buone prassi o linee guida su tematiche che interessano i professionisti ma anche i cittadini.

Giustizia, il presidente del Tribunale di Palermo Morosini accusa: “Le riforme del governo depotenziano la lotta a mafia e corruzione”. E lancia l’allarme anche sulla separazione delle carriere - “Le riforme del governo in tema di giustizia preoccupano” perché depotenziano la lotta “a mafia e corruzione”.

Il Ministero della Giustizia del Governo di UnitĂ Nazionale della #Libia (#GNU) ha dichiarato ufficialmente che attende l'attuazione da parte #italiana dell'accordo di #estradizione dei cinque prigionieri #libici che scontano pene detentive in #Italia; l'accordo sar Vai su X

La settimana al Ministero in 60 secondi! ? Il presidente Mattarella riceve una delegazione della Polizia Penitenziaria; cambio della guardia d’onore al palazzo del Quirinale Al via la seconda fase di sperimentazione del #TribunaleOnline. Nuovi servizi, i Vai su Facebook

Giustizia, firmato accordo fra diocesi e tribunale: i condannati lavoreranno in parrocchia; “Tribunale di Modena: giustizia a domicilio del cittadino”. Ufficio di prossimità anche nell’Unione del Distretto Ceramico; L’Ucraina e il Consiglio d’Europa firmano un accordo sull’istituzione di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina.

Nuovi impiegati in Tribunale a Venezia, firmato l'accordo per ... - RaiNews - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Venezia per la firma di un protocollo d'intesa con il sindaco Luigi Brugnaro. Secondo rainews.it

Giustizia minorile, a Reggio firmato un protocollo tra ... - RaiNews - Giustizia minorile, a Reggio firmato un protocollo tra Università e Procura L'accordo è stato sottoscritto anche dal tribunale dei minori e dal Centro giustizia minorile di Catanzaro 10/01/2025 ... Lo riporta rainews.it