Ve lo dico io: il presidente dei 5 stelle, giustamente, si sarebbe lamentato ritenendosi, non a torto, censurato. Lo stesso va detto anche se un esponente politico avesse deciso di replicare a un articolo del nostro giornale, usando parole dure o sarcastiche contro l’autore dello scritto. Mesi fa, quando Cecilia Sala  venne arrestata a Teheran, ricordo che uscì un servizio in cui si stigmatizzava l’opposizione che, standosene tranquillamente in vacanza, chiedeva al governo di agire in fretta per la liberazione della giornalista. Matteo Renzi, citato nell’articolo per le sue scorribande sulle nevi di Cortina, prese carta e penna polemizzando con noi e con l’esecutivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Giuli censurato dal Corriere: intervista bloccata, libertà di stampa nel mirino