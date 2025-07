Giudice Dredd | Taika Waititi alla regia del film

nuovo progetto cinematografico di taika waititi: il ritorno di giudice dredd. Il regista premio Oscar Taika Waititi, noto per aver diretto film come Jojo Rabbit e due pellicole della saga di Thor, si prepara a un nuovo impegno nel mondo del cinema. Dopo il successo internazionale, il cineasta ha annunciato l’intenzione di dirigere un adattamento del celebre personaggio dei fumetti britannici, Giudice Dredd. Questa nuova produzione si inserisce nella sua agenda ricca di progetti, consolidando la sua presenza nell’universo cinematografico. dettagli sul progetto e sviluppo in corso. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, il nuovo film sarà una rivisitazione del personaggio di Giudice Dredd, ideato negli anni ’70 da John Wagner e Carlos Ezquerra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

