Giorgio Lazzarini eletto in “Atit“ teatri italiani.

L’amministratore unico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini Giorgio Angelo Lazzarini è stato eletto all’unanimità membro del Consiglio di Presidenza di ATIT - Associazione Teatri Italiani di Tradizione. La nomina di Lazzarini è stata formalizzata nel corso dell’assemblea ATIT tenutasi mercoledì a Roma: preso atto del nuovo incarico conferito ad Andrea Cigni quale Sovrintendente al Lirico di Cagliari, l’assemblea ha eletto al suo posto l’amministratore unico del Teatro del Giglio. “Sono onorato di aver raccolto la fiducia di tutti i sovrintendenti e presidenti dei Teatri di Tradizione che, riuniti in assemblea, mi hanno chiamato a rivestire questo ruolo impegnativo ma estremamente importante – sottolinea Lazzarini –,soprattutto in questa fase che vedrà l’approvazione del nuovo Testo Unico dello Spettacolo: in questo contesto, il ruolo del Consiglio di Presidenza sarà fondamentale per garantire che le istanze dei Teatri di Tradizione vengano adeguatamente rappresentate e ascoltate nei tavoli istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

