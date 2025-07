Gigi D’Alessio pubblica Un selfie con la vita testo e significato del nuovo singolo

Gigi D’Alessio lancia un nuovo singolo che parla dritto al cuore. Il nuovo brano si intitola Un selfie con la vita  e ha tutto quello che ci si aspetta da una sua canzone: emozione, veritĂ e quella capacitĂ di raccontare le fragilitĂ senza mai perdere la speranza. Un regalo musicale che sembra fatto apposta per accompagnare chi ha bisogno di rallentare, ascoltarsi e ricominciare. Ecco testo e significato. Gigi D’Alessio, significato di “Un selfie con la vita”. Gigi D’Alessio torna a farci emozionare con Un selfie con la vita, un singolo che arriva in un momento di grande successo per l’artista. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gigi D’Alessio pubblica Un selfie con la vita, testo e significato del nuovo singolo

Un selfie con la vita: il nuovo singolo di Gigi D’Alessio è un invito a ripartire, anche quando sembra impossibile. Fuori il 18 luglio. Testo e significato nell’articolo. ? Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

