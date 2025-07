Giardini di via Turchia | Dopo due mesi resta solo degrado

Si torna a parlare di cura del verde pubblico in cittĂ ed in particolar modo dei giardini pubblici. Al centro dell’attenzione, questa volta, i giardini di via Turchia a San Giusto, inaugurati lo scorso 29 maggio alla presenza di Marco Biagioni e Cristina Sanzò, ex assessori comunali rispettivamente alla transizione ecologica e alla mobilitĂ . Dopo nemmeno due mesi però, oltre ai giochi a forma di animali ed astronavi si accumulano erba incolta e rifiuti di ogni tipo. A porre l’accento sulla questione è Rossella Risaliti, ex consigliera comunale della lista civica Gianni Cenni Sindaco, che a seguito di un sopralluogo il 29 giugno, ha inviato una segnalazioni ad Alia per chiedere almeno la rimozione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giardini di via Turchia: "Dopo due mesi resta solo degrado"

