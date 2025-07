Milano, 18 luglio 2025 – Giampiero Borghini, a Milano c’è chi dice che la maxinchiesta sull’urbanistica sia ‘peggio di Tangentopoli’. Cosa ne pensa lei, ex Pci-Pds con una parentesi successiva in Forza Italia, che all’epoca fu l’ultimo sindaco appoggiato dai socialisti? MILANO 852006 SEDE REGIONALE CISL VIA TADINO, 23 NELLA FOTO GIAMPIERO BORGHINI FOTO ROMANOAG ALDO LIVERANI “Il mio mandato è iniziato il 18 gennaio 1992 e il 17 febbraio hanno arrestato Mario Chiesa: l’ho vissuta in prima persona e faccio fatica a riconnetterla con quanto sta accadendo oggi”. In che senso? “In termini teatrali, Tangentopoli è stata una tragedia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giampiero Borghini, sindaco di Milano nel 1992: “Sala incorruttibile. L’inchiesta? Non è Mani Pulite”