Giallo a Giugliano 61enne accoltellato e trovato in una pozza di sangue | è gravissimo

Sangue a Giugliano. Un uomo di 61 anni, di origini tunisine, è stato trovato ferito gravemente nella tarda serata del 17 luglio lungo la strada provinciale Ischitella-Trentola, in provincia di Napoli, al confine con l’agro aversano. La vittima era riversa sull’asfalto, immersa in una pozza di sangue, con tre profonde ferite da arma da taglio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giallo a Giugliano, 61enne accoltellato e trovato in una pozza di sangue: è gravissimo

In questa notizia si parla di: sangue - giugliano - trovato - pozza

I vicini non lo sentono più, 47enne trovato in una pozza di sangue in casa: lotta per la vita a Giugliano - Uomo con patologie vive solo in casa a Giugliano in Campania. Trovato in semi incoscienza dai carabinieri, è in prognosi riservata in ospedale.

Giugliano, 47enne ritrovato in casa in una pozza di sangue: è in prognosi riservata - Dramma sfiorato nella serata di sabato quando un uomo di 47 anni è stato salvato in extremis grazie all’intervento dei carabinieri.

Giugliano, il vicino non lo vede da giorni: l'uomo trovato in casa in una pozza di sangue Vai su Facebook

I vicini non lo sentono più, 47enne trovato in una pozza di sangue in casa: lotta per la vita a Giugliano; I vicini non lo vedono da diversi giorni: ritrovato in casa in una pozza di sangue; Giugliano. Travolto sulla Domiziana da automobilista pirata: muore giovane ucraino.

Giugliano, il vicino non lo vede da giorni: l'uomo trovato in casa in ... - Giugliano, il vicino non lo vede da giorni: l'uomo trovato in casa in una pozza di sangue ... Si legge su ilmattino.it

I vicini non lo sentono più, 47enne trovato in una pozza di sangue in ... - Un 47enne con varie patologie vive solo in casa a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. fanpage.it scrive