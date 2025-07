Geraldine Yadana Sanchez strangolata dall' ex la foto del killer su WhatsApp la dedica e il corpo scoperto dai figli | Dov' è mamma?

Geraldine Yadana Sanchez Nunes, 32 anni, è stata strangolata a mani nude dall'ex compagno e padre dei suoi due figli adolescenti, di 14 e 17 anni. E sono stati proprio loro che, grazie a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Geraldine Yadana Sanchez strangolata dall'ex, la foto del killer su WhatsApp, la dedica e il corpo scoperto dai figli: «Dov'è mamma?»

In questa notizia si parla di: geraldine - yadana - sanchez - strangolata

Omicidio Monza, Geraldine Yadana Sanchez trovata morta - Geraldine Yadana Sanchez, 34enne peruviana, è stata trovata morta a Macherio, in Brianza, con segni di strangolamento.

Chi era Geraldine Yadana Sanchez, strangolata in strada dall’ex marito: era scappata in Italia per allontanarsi da lui - Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è morta a poche centinaia di metri da casa a Macherio (Monza e Brianza), dove si era rifugiata per fuggire alle continue violenze dell'ex marito.

#geraldine yadana sanchez, chi è la mamma 34enne strangolata dall'ex: la fuga in Italia coi figli e le denunce ignorate Vai su X

Una giovane mamma fuggita dal Perù, suo Paese d'origine, e giunta in Italia pur di salvare se stessa e i suoi due figli dall'ex marito. Ma non è stato abbastanza e il corpo della 34enne, Geraldine Yadana Sanchez, è stato trovato riverso a terra, a ridosso di un e Vai su Facebook

Geraldine, Ramona, Raisa: le donne continuano ad essere uccise; Geraldine Yadana Sanchez, chi è la mamma 34enne strangolata dall'ex: la fuga in Italia coi figli e le denunce; Chi era Geraldine Yadana Sanchez, strangolata in strada dall'ex marito: era scappata in Italia per allontanarsi da lui.

Geraldine Yadana Sanchez strangolata dall'ex, la foto del killer su WhatsApp, la dedica e il corpo scoperto dai figli: «Dov'è mamma?» - Geraldine Yadana Sanchez Nunes, 32 anni, è stata strangolata a mani nude dall'ex compagno e padre dei suoi due figli adolescenti, di 14 e 17 anni. Lo riporta leggo.it

Chi era Geraldine Yadana Sanchez, strangolata in strada dall’ex marito: era scappata in Italia per allontanarsi da lui - Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è morta a poche centinaia di metri da casa a Macherio (Monza e Brianza), dove si era rifugiata per fuggire alle continue ... Riporta fanpage.it