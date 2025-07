Geraldine strangolata a Macherio dall’ex compagno coetaneo che poi si è fatto un selfie e scritto | Vero amore

Macherio (Monza e Brianza), 18 luglio 2025 –  Era fuggita dal PerĂą e d alle violenze del suo ex compagno, ma lui non si era rassegnato. L’aveva seguita fino in Brianza, dove lei aveva portato i loro due figli, e l’aveva presa di nuovo di mira. Fino a quando non ha t eso una trappola alla giovane donna, ha atteso che passasse davanti al casolare abbandonato in cui aveva trovato rifugio e l’ha trascinata dentro con la forza strangolandola a mani nude. Un femminicidio nato oltreoceano e consumatosi in Brianza quello andato in scena mercoledì sera a Macherio, non lontano dalla villa dove vive ancora Barbara, la figlia di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Geraldine, strangolata a Macherio dall’ex compagno coetaneo, che poi si è fatto un selfie e scritto: “Vero amore”

Dramma a Macherio, in provincia di Monza e Brianza: la 34enne peruviana Geraldine Yadana Sanchez è stata strangolata

