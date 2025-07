Geolocalizza la sua bici rubata e fa denuniare il ricettatore

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Guiglia, a Vignola, hanno denunciato un cittadino albanese di 36 anni, residente a Vignola, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I militari sono intervenuti in via Baracca, a seguito della segnalazione di un cittadino che era. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: geolocalizza - bici - rubata - denuniare

Trova la sua bici rubata su un sito di annunci: i Carabinieri la recuperano - Società: Denuncia per ricettazione per l autore dell annuncio, contattato dal legittimo proprietario per l acquisto. Segnala lapressa.it

Ritrovata in un’ora la bici rubata a un 15enne - Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Si legge su ravenna24ore.it