Gelato artigianale | incontro al Masaf e proposta di legge per il riconoscimento ufficiale

Mancanza di addetti e di una efficace strategia per l'internazionalizzazione: parte da qui il confronto tra artigiani del gelato e governo. Sullo sfondo una proposta di legge per definire il "vero" made in Italy. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Gelato artigianale: incontro al Masaf e proposta di legge per il riconoscimento ufficiale

In questa notizia si parla di: gelato - proposta - legge - artigianale

Gelato artigianale, una tradizione senza regole: ecco la nostra proposta di legge per proteggerlo - Ecco, in sei punti, una proposta da trasformare in legge per definire il gelato artigianale: semplice, essenziale, elaborata sul modello di quella in vigore per la birra

A Catania nasce il manifesto del gelato verace: la proposta di Peppe Flamingo - Di cosa parliamo quando parliamo di gelato “artigianale”? Quanti gelatieri si definiscono artigiani ma in realtà utilizzano aromi, coloranti e basi pronte? E perché i consumatori non sono stati educati a distinguere correttamente il valore di un gelato prodotto invece a partire da materie prime.

Taglieri, stinco alla birra, burger gourmet e gelato artigianale: alla Birreria di Pian della Mussa tornano le serate estive tra gusto, musica e relax Vai su Facebook

Gelato artigianale, una tradizione senza regole: ecco la nostra proposta di legge per proteggerlo; Mantecatura, franchising, dipendenti: il dibattito sulla legge per il gelato artigianale è aperto; “Solo rimborsi per i ministri”. Manovra al voto, no ai rincari delle autostrade.

Gelato artigianale vero o finto? In assenza di norme, c'è caos - Sull’onda della prima proposta di legge l’onorevole Federico Incà, sempre del M5S, ne ha presentata una seconda che accoglie alcune delle critiche sollevate dai gelatieri nei confronti ... Si legge su ilfattoalimentare.it

Gelato 'made in Veneto', ora c'è una legge che lo protegge - La proposta di legge intende riconoscere e valorizzare il gelato quale prodotto di qualità (a tutela dei consumatori) la cui realizzazione è effettuata in maniera artigianale attraverso prodotti ... Segnala ansa.it