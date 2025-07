Gaza lo sdegno di Pizzaballa | Questa guerra è una tragedia annunciata

Il cardinale Pizzaballa torna a tuonare sulla situazione ormai insostenibile in Medio Oriente all'indomani del raid israeliano che ha colpito l'unica parrocchia nella Striscia di Gaza. Dopo l'attacco di ieri, il presidente Meloni ha utilizzato parole durissime contro il governo israeliano, definendo "inaccettabili" i raid indiscriminati che colpiscono la popolazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, lo sdegno di Pizzaballa: “Questa guerra è una tragedia annunciata”

In questa notizia si parla di: gaza - pizzaballa - sdegno - guerra

Il cardinale Pizzaballa: "Spero Trump porti sviluppi positivi per Gaza" - «Mi auguro che la visita in Medio Oriente del presidente Donald Trump possa portare sviluppi positivi e diversi in questo ginepraio, in questa situazione dolorosissima e soprattutto che si possa affrontare con chiarezza e determinazione la situazione a Gaza.

Gaza e Terra Santa: Perego e il cardinal Pizzaballa si uniscono in preghiera - Una veglia di preghiera per invocare la pace a Gaza ed in Terra Santa: questo l’intento e lo spirito che muove le associazioni e i movimenti cattolici della Diocesi di Ferrara-Comacchio a riunirsi, assieme alla cittadinanza che vorrà , la sera di lunedì 23, alle 21, nella Basilica di Santa Maria.

Sky TG24 Live In, cardinale Pizzaballa: “Quello che accade a Gaza è inaccettabile”. LIVE - Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo.

Guerra Israele, nuovi raid di Israele su Gaza: almeno 14 morti. LIVE; Gaza, bombardata la chiesa. Ferito il parroco italo-argentino; Evacuazioni al nord Striscia di Gaza, raid israeliani su Jabalia..

Tajani "Pizzaballa a Gaza con aiuti, Israele fermi operazioni" - "Sono in contatto con il Cardinale Pizzaballa che assieme al patriarca Teofilo sta entrando a Gaza con un carico di 500 tonnellate di aiuti per la popolazione civile". Si legge su corrieredimaremma.it

Gaza, nuovi raid di Israele: almeno 14 morti. Pizzaballa nella Striscia dopo l'attacco alla parrocchia. Tajani: «Garantirne la sicurezza» - Il bilancio del raid è di tre morti e una decina di feriti, tra cui il parroco, padre Romanelli. ilmattino.it scrive