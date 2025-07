Non erano combattenti, nĂ© soldati. Erano civili, rifugiati in un luogo sacro, cercando riparo dalle bombe che piovono da mesi sulla Striscia. La Chiesa della Sacra Famiglia, nel cuore di Gaza City, si è trasformata nell’ennesimo bersaglio di un conflitto che non risparmia nulla: almeno tre morti, nove feriti, due dei quali in condizioni critiche. Erano uomini, donne, famiglie, che avevano perso tutto e avevano scelto la chiesa come ultimo rifugio. Lì dove speravano di salvarsi, hanno trovato la morte. Il Patriarcato latino di Gerusalemme, che ha denunciato l’attacco, ha parlato di “ civili innocenti colpiti in un luogo sacro”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gaza, bombe sulla chiesa della Sacra Famiglia: almeno tre morti. Netanyahu si giustifica: “Perché è successo”