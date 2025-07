Gaza 14 morti nei raid di Israele Tajani chiede di garantire la sicurezza del cardinale Pizzaballa

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani  ha chiesto formalmente a Israele di interrompere le azioni militari sulla Striscia di Gaza  e di garantire la massima sicurezza al cardinale Pierbattista Pizzaballa e al patriarca Teofilo III, entrati oggi, venerdì 18 luglio, a Gaza con 500 tonnellate di aiuti per la popolazione civile. Tajani ha espresso la propria preoccupazione per la sicurezza dei patriarchi in una nota della Farnesina, che ha poi riportato anche sul proprio profilo X. Intanto, continuano i raid di Israele nella Striscia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, almeno 14 persone sarebbero morte tra Khan Younis, a sud del territorio e Jabalia, a nord. 🔗 Leggi su Open.online

“La mostrificazione di Israele ci mette in pericolo”. La Comunità Ebraica di Milano chiede più sicurezza - Milano, 8 maggio 2025 – Mentre ormai perfino giornali di stampo economico come il britannico Financial Times, usano termini piuttosto espliciti per descrivere e condannare quanto sta accadendo a Gaza, prendendo una posizione netta contro Israele e il silenzio dei governi occidentali, in Italia, a Milano, componenti della comunità ebraica chiedono che venga implementata la propria sicurezza.

Gaza, Netanyahu: “Pronto a mettere fine alla guerra, ma solo con condizioni di sicurezza per Israele” - Benjamin Netanyahu si mostra debole di fronte alle prime pressioni degli alleati internazionali. Dopo aver respinto qualsiasi proposta di tregua e richiesta di permettere l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, il primo ministro israeliano, con Donald Trump sempre più spazientito dalla sua intransigenza e l’Europa che inizia ad applicare le prime ritorsioni dopo due anni e mezzo di massacri nella Striscia, ha annunciato in conferenza stampa a Gerusalemme che Israele “è pronto per un cessate il fuoco temporaneo, se ce ne sarà l’opportunità ”.

Bombe sugli aiuti a Gaza, morti 6 addetti alla sicurezza. Le star del cinema contro il “genocidio” di Israele - Roma, 23 maggio 2025 – Le bombe di Israele  non risparmiano neanche gli aiuti umanitari, quei pochi autorizzati ad entrare nella Striscia.

