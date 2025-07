Il prossimo 23 luglio si terrĂ un nuovo incontro nell'ambito dell' incidente probatorio per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo ha deciso il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, dando il via libera all' estensione degli esami. In presenza di pm, legali e consulenti delle parti verrĂ celebrata un'udienza per il conferimento dell'incarico al perito dattiloscopista Domenico Marchigiani, associato al gabinetto di Polizia scientifica di Milano come la genetista Denise Albani. Il ruolo di Marchigiani si inserisce nell'incidente probatorio per individuare ed eventualmente comparare le impronte che potrebbero essere trovate sui reperti della spazzatura di 18 anni fa, come confezioni di tè, cereali e yogurt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, al via accertamenti dattiloscopici sulla spazzatura: si cercano impronte