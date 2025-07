Garibaldi ‘fa luce’ dall’alto Intervento da 25mila euro

Ieri è stato ufficialmente inaugurato il restauro del monumento a Giuseppe Garibaldi di piazza Pisacane, che è uno dei simboli della città . Alla cerimonia hanno partecipato gli amministratori comunali con in testa il sindaco Matteo Gozzoli e una delegazione dell’Anvrg, l’Associazione nazionale dei veterani e dei reduci garibaldini. La pulitura straordinaria del monumento e il suo restauro erano necessari, in quanto c’erano delle parti del manufatto ammalorate e parti ricoperte di sgradevoli macchie scure, causate dalla presenza di microrganismi che hanno attaccato il manufatto. Dopo la pulitura ed il restauro della scultura, le maestranze altamente specializzate hanno provveduto alla stesura di uno strato protettivo, in modo da assicurarne una migliore conservazione negli anni successivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Garibaldi ‘fa luce’ dall’alto. Intervento da 25mila euro

