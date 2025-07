Furti in serie di scooter e moto sulla costa livornese | 4 denunciati per ricettazione

ROSIGNANO – La Polizia di Stato di Rosignano Solvay ha identificato i presunti responsabili di numerosi furti di motocicli, soprattutto scooter Honda SH. Si tratta di due livornesi di 45 e 35 anni. Individuato anche il deposito in cui i mezzi venivano nascosti e smontati. A seguito del crescente fenomeno dei furti di ciclomotori, soprattutto Honda SH, che ha interessato il territorio di Rosignano e zone limitrofe, gli agenti avevano avviato nelle ultime settimane un’attività d’indagine finalizzata ad individuarne i responsabili. Già a giugno erano stati individuati due soggetti sospetti aggirarsi per Rosignano, ma nell’occasione non era stato possibile fermarli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it