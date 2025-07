Fuochi d’artificio al gran finale della Bierfest

Per il gran finale della Misinto Bierfest 2025 è annunciato uno strepitoso spettacolo di fuochi d’artificio. Intanto, dopo avere archiviato la festa della solidarietĂ di domenica scorsa, da ieri è iniziato l’ultimo fine settimana lungo della festa che porta in Brianza la tradizione bavarese. L’apertura è fissata sempre alle 17.30 con la possibilitĂ di sarĂ vivere l’atmosfera estiva dell’area beach, con sabbia vera, sdraio, arrosticini abruzzesi e birra ghiacciata in un contesto rilassato e vacanziero. Accanto alla beach zone, la festa continuerĂ sotto al grande tendone con i piatti tipici della tradizione bavarese e accompagnati da sei specialitĂ brassicole della Franconia, comprese la birra analcolica e la radler naturale, molto apprezzate soprattutto dal pubblico giovane per un approccio al consumo piĂą consapevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

