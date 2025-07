Frutta e verdura nelle scuole | aperte le iscrizioni al Programma che distribuisce ogni anno spuntini di frutta e ortaggi a quasi un milione di alunni

Dalla scuola ai musei, fino alle fiere di settore: il Programma, riservato alle scuole primarie di tutta Italia, ha portato frutta e verdura al centro di laboratori interattivi che hanno coinvolto bambini, docenti e famiglie. Un percorso educativo che valorizza il gusto, la salute e la sostenibilitĂ in modo creativo e coinvolgente. Giunto alla quattordicesima . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La cittĂ dove l’80% dei cittadini è obeso o in sovrappeso: “C’è solo un negozio di frutta e verdura” - A Ebbw Vale, nel Galles del Sud, la maggior parte delle persone è obesa o in sovrappeso. Callum Airey (sui social Calfreezy), uno youtuber seguito da oltre quattro milioni di follower, è andato sul posto per capire le abitudini alimentari della cittĂ .

Inflazione in aumento del +2% in un anno: più cari frutta, verdura e carne - Aprile 2025 segna un nuovo, seppur moderato, aumento dell’ inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, cresce dello 0,2% su base mensile e del 2% rispetto ad aprile 2024, in leggera accelerazione rispetto all’1,9% registrato nel mese precedente.

Cibo nello spazio, la serra dinamica che permetterà agli astronauti di coltivare frutta e verdura fresca - Realizzato da Space V è stato introdotto all'Euroflora di Genova dall'astronauta italiano Franco Malerba, tra i fondatori della startup

(Agen Food) - Roma, 09 lug. - di Claudia Pollara – è stato pubblicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il nuovo bando del programma "Frutta e Verdura nelle Scuole" per l'anno scolastico 2025/26. Promosso dall'Unione eu Vai su Facebook

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea per incentivare l’adozione di abitudini alimentari sane tra gli alunni delle scuole primarie. Vai su X

