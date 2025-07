Frode fiscale | sequestrati 97 milioni a società immobiliare di Casoria

Napoli – Sequestrati crediti da investimenti nel mezzogiorno e da attività da imposte anticipate del valore complessivo di oltre 97 milioni di euro. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli, su delega di questa Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di crediti da investimenti nel Mezzogiorno e da attività da imposte anticipate, denominati “DTA”, del valore complessivo di oltre 97 milioni di euro, nei confronti di una società con sede a Casoria, attiva nel settore immobiliare e delle costruzioni edili. In particolare, le attività condotte dal Gruppo di Frattamaggiore, originate da un controllo fiscale, hanno consentito di rilevare che la società disponeva dell’enorme importo creditizio, derivante da presunti investimenti nel Mezzogiorno, dai quali ha maturato un credito da un milione di euro, e dalla trasformazione di perdite fiscali dalle quali ha generato un credito “DTA” da 96 milioni di euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: milioni - sequestrati - società - casoria

