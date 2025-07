Frieren il regista rivela il suo esaurimento dopo la fine della prima stagione

Affrontando le attuali problematiche che i creatori moderni devono affrontare, Saito ha parlato della sua esperienza alla regia di Frieren e dello stress della produzione. Keiichir? Sait?, regista dell'anime Frieren - Oltre la fine del viaggio, ha rivelato durante l'Anime Central 2025 di aver vissuto un forte burnout dopo la fine della serie. Il successo globale e la pressione di adattare un manga amatissimo lo hanno svuotato emotivamente. Ora sostiene con convinzione il programma GAC per proteggere e formare le nuove generazioni di animatori. Il regista di Frieren parla di burnout e del prezzo del successo Dietro l'incanto visivo e la dolce malinconia di Frieren - Oltre la fine del viaggio si cela una fatica silenziosa, logorante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Frieren, il regista rivela il suo esaurimento dopo la fine della prima stagione

